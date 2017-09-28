Эти два сообщения пришли в один день. Основатель сверхпопулярного в мире мессенджера Telegram Павел Дуров написал в социальной сети "ВКонтакте" о том, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) составила на его детище административный протокол о правонарушении. Одновременно пришло сообщение из Тегерана: "Прокуратура Ирана завела уголовное дело в отношении Дурова".

Российские силовики и иранские аятоллы объединились

Дуэль между ФСБ и Павлом Дуровым продолжается около полугода. Российские силовики обвиняют его в том, что он не выполняет антитеррористический пакет законов, так называемый "закон Яровой", который был принят Госдумой в июне 2016 года. Этот документ обязывает операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео.

Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев, правоохранительные органы могут запрашивать информацию о гражданах, а мессенджеры и соцсети должны предоставлять ключи шифрования.

Если перевести это с госдумовского на обычный разговорный язык, то Дуров должен по требованию ФСБ предоставлять всю информацию о переговорах на Telegram, которые, в отличие от других мессенджеров, ведутся анонимно. В противном случае ему грозят блокировка его ресурса, суд и арест.

Одновременно власти Ирана обвинили Telegram в том, что его используют для получения политических новостей, запрещенных цензурой, что он изобилует пропагандой терроризма и детской порнографии. Иранский прокурор Аббас Джафари Долатабади представил доклад, в котором указал, что популярное в стране приложение могут использовать и члены террористической организации «Исламское государство».

Таким образом, Telegram оказался non grata как на родине его основателя, так и в странах с жесткой цензурой (до этого наряду с Ираном против использования мессенджера выступили власти Индонезии и других государств).

Кадыров как посредник

В последние годы российские власти заблокировали сотни интернет-сайтов и разного рода сервисов. Однако никогда угроза блокировка мессенджера не вызывала столько эмоций в обществе и такое количество публичных дискуссий, как в случае с Telegram. В июле в Москве на многотысячной акции «За свободный интернет» его участники выступали против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в Сети.

Невероятный факт, но свое посредничество в разрешении конфликта между Роскомнадзором, который является регулирующим органом, и Дуровым неожиданно предложил глава Чечни Рамзан Кадыров, самый активный пользователь Telegram. «Не хочется, чтобы Телеграм блокировали, но соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», - написал Кадыров на своем канале в Telegram.

Но сесть за этот самый стол и добиться компромисса у сторон не получается. Роскомнадзор сначала заявлял, что от Павла Дурова требуется всего лишь предоставить контактные данные для регистрации. Позже глава федеральной службы Александр Жаров сообщил, что ведомство получило необходимые данные и мессенджер «начал работать в правовом поле Российской Федерации».

Однако теперь выясняется, что на мессенджер накладываются дополнительные обязанности. И главная из них - передать ключи от шифрования. Если Дуров не начнет сотрудничать со спецслужбами, то дело закончится судебным преследованием и блокировкой Telegram на территории России. Но если он пойдет на сотрудничество, то тем самым нарушит основной принцип созданного им сервиса - никогда не передавать личные данные пользователей и ключи шифрования третьим сторонам, включая спецслужбы. Нарушив этот принцип, он подорвет доверие к Telegram и к себе. К тому же требование ФСБ вступает в противоречие с особенностями работы сервиса: Telegram хранит данные пользователей в так называемых дата-центрах в разных странах мира и переносить их в Россию не намерен.

Детище Павла Дурова в определенном смысле стало заложником своей репутации. Взломать его мессенджер практически невозможно. Сам его основатель как-то пообещал любому, кто сделает это, 200 тысяч долларов, но никто эту задачу так и не решил. Кроме того, сообщения на его сервисе передаются намного быстрее, чем на других месенджерах. И, разумеется, этими преимуществами пытаются воспользоваться, помимо законопослушных граждан, и криминальные элементы.

Именно через Telegram общались террористы в Париже в 2015 году. Узбекский террорист, который задавил десять человек в Стокгольме, после совершения преступления посылал по каналам этого мессенджера послания своим сообщникам и единомышленникам. Террористы, которые готовили взрывы в метро Санкт-Петербурга, также координировали свои действия через Telegram. Ведущие популярных аналитических программ на российском телевидении с гневом в глазах показывали предоставленные им ФСБ скриншоты. И требовали запретить Telegram как оружие международных террористов, как некое сатанинское средство общения тех, кто хочет взорвать весь мир.

Но запретить оказалось не так просто. В России этим ресурсом, помимо Кадырова, пользуются многие высокопоставленные политики, в частности сотрудники президентской администрации и кабинета министров, руководители крупнейших частных компаний и СМИ.

В Иране Telegram также пользуется большой популярностью. В стране заблокировано большинство популярных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, в отношении других источников информации введена строгая цензура. Молодые люди и технические профессионалы пользуются системами обхода блокировок, чтобы получить доступ к запрещенным в Иране ресурсам. В Telegram же политической цензуры нет, и по этой причине политики и граждане активно использовали мессенджер во время президентской предвыборной кампании.

Осенью 2015 г. власти блокировали Telegram в Иране. Однако уже через неделю блокировку сняли, хотя иранские чиновники потребовали, чтобы компания перевела на территорию страны свои серверы. Дуров отказался это сделать.

В России сложилась похожая неопределенная ситуация. Сначала власти сняли свои претензии в Telegram, однако потом выяснилось, что они хотят добиться от мессенжджера полного раскрытия информации, идущей по его каналам, и, явно, ведут дело к судебному иску.

Запретить грузовики и мачете?

И здесь перед властями различных стран и их обществами встает крайне непростая задача. Передовая технология облегчает общение между людьми, но одновременно становится и грозным оружием в руках преступников. Что делать?

Ответа на этот вопрос нет. "Не запрещать же грузовики, которыми джихадисты давят людей на улицах европейских городов, ножи или мачете, с которыми те нападают на граждан? "Павел Дуров, которого называют русским Цукербергом, придумал этот Telegram, который обладает многими техническими преимуществами перед другими мессенджерами, - говорит обозреватель общественного российского телевидения Сергей Лесков. - Предоставить его расшифровку невозможно в силу некоторых технических особенностей этого продукта, что и было признано достоинством. И это российское ноу-хау, которым мы можем гордиться".

Сам Павел Дуров также приводит убедительные доводы того, что блокировка его мессенджера ничего властям, в частности России, не даст.

На своей странице «В Контакте», сети, также им основанной, он пишет, что как только Telegram будет заблокирован, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные пойдут через WhatsApp или Viber и в конечном итоге перейдут в подконтрольные Америке Apple iCloud и Google Drive.

«Какой в этом смысл, с точки зрения национальной безопасности России? - говорит он. - Со стороны выглядит, как некий саботаж государственных интересов».

Кстати, трудности у Дурова есть не только в России. Не так давно он признавался, что во время пребывания команды его мессенджера в США, которое продолжалось всего неделю, заинтересованные американские агентства дважды пытались подкупить разработчиков Telegram, а на него самого оказывало давление ФБР.

Однако, в отличие от России, в Америке никто заблокировать мессенджер не угрожает. Сам он живет в Лондоне, там находится его офис, и вызвать его на ковер больших российских начальников и, тем более, посадить за решетку не представляется возможным. "Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, - прежде всего из-за родителей. Но переживем - глобус большой", - написал основатель Telegram.

Что же касается Ирана, то основатель Telegram написал в Twitter, что удивлен сообщениям о возбуждении дела в Иране. «Мы активно блокируем террористический и порнографический контенты в Иране. Думаю, причины возбуждения дела кроются в другом», - говорит он.

Россия теряет самые успешные проекты

Угроза судебного преследования Дурова иранскими властями также практически нереализуема, как и российскими. Если Дуров сам не поедет в Иран, то ему ничего не угрожает, объясняет агентству РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«Не заводят же уголовные дела в отношении производителей ножей - потому что ими людей можно резать? - говорит он. Мессенджеры - продукт для общения. Если кто-то из террористов использует их для своих взаимоотношений, то это проблема страны, которая не смогла предотвратить это». По его мнению, Иран также не будет подавать запрос в Интерпол на розыск или арест Дурова. Хотя Telegram аятоллы, скорее всего, закроют, но аудиторию этой страны Дуров не считает приоритетной. Также, кстати, как и российскую. И в Иране, и в России борьба вокруг Telegram ведется с сильным политическим привкусом, между условными либералами и убежденными консерваторами. Россия рискует потерять один из самых качественных cвоих IT-продуктов последнего времени. И это уже становится своего рода традицией. Российский проект оказывается востребован, где угодно, но только не на самой своей родине. Такие люди, как Дуров или, скажем, основатель Google Cергей Брин, невероятно успешно осваивают передовые технологии за рубежом. А России, увы, по-прежнему нечем похвастать, кроме матрешек, шапок-ушанок да еще "калашниковых".