«Футбольная дипломатия», предпринятая в свое время между Турцией и Арменией, как и некоторые другие попытки прийти к согласию об открытии границ, разделяющих две страны, давно канули в лету. Однако определенные экономические, культурные связи двух народов не только не прекратились, но даже расширились.

Армянские и турецкие общественные деятели, политики, журналисты и артисты посещают соседнюю страну, по улицам Еревана курсируют турецкие грузовики, а рейсы Ереван - Стамбул и обратно стали еще более востребованными и частыми.

Вместе с тем до сего турецкие граждане, а уж тем более политики не выражали желания побывать на оккупированных землях Азербайджана. Но, как оказалось, некоторые турецкие деятели втайне мечтали об этом и теперь вот, вопреки официальной политике своего государства, свою мечту осуществили.

Как сообщили СМИ, по инициативе сопредседателя международной неправительственной организации «Западно-армянский национальный конгресс» Арагаца Ахояна группа турецких общественно-политических и культурных деятелей побывала на оккупированных Арменией территориях Азербайджана с ознакомительным визитом и провела пресс-конференцию в Степанакерте (Ханкенди).

Деятели дружественной нам страны во главе с председателем общественной организации «Платформа мышления Анкары», экс-депутатом парламента Уфуком Уразом встретились и обсудили возможности сотрудничества с руководством сепаратистского образования.

Реакцией официального Баку на такую беспрецедентную акцию отдельных представителей Турции пока стало только внесение всех отправившихся из Анкары в Ханкеди в «черный список» МИД.

Как заявил haqqin.az официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев, это была индивидуальная провокационная акция некоторых турецких граждан под эгидой армянского лобби Турции, и все они уже включены в «черный список» МИД.

А в МИД Турции сайту сообщили, что по визиту группы турецких граждан в Карабах уже начато расследование.

Нaqqin.az удалось поговорить и с самим Уфуком Уразом, который заявил, что до визита в Ереван он звонил в посольство Турции в Баку и предупреждал, что намеревается посетить Карабах.

«Не получив конкретного ответа, я отправился в Карабах. Видимо, моя ошибка в том, что я должен был предупредить не наше посольство, а МИД Азербайджана, чего не сделал. Ну а если я попал в ваш «черный список», то что поделать, значит так тому и быть. Ничего оспаривать я не собираюсь. По приезду в Ханкенди я сразу попросил армян о поездке в Ходжалы, где произошел геноцид азербайджанцев. Нас туда отвезли, но долго пытались убедить, что геноцида не было и, мол, армяне не виноваты в гибели азербайджанцев. Мы им, конечно, не поверили, так как в Ходжалы до сих пор видны следы карабахской войны. Представители нашей делегации все это сфотографировали, и в ближайшее время опубликуем в турецких СМИ. Заметно, что Карабах - очень бедный регион, никакого развития мы там не увидели. Местное население удивлялось - что здесь делают турки. На мой неоднократный вопрос, где азербайджанцы, которые проживали в Карабахе, мне отвечали, что не против возвращения азербайджанцев, но с условием возвращения армян на территории, которые сейчас под контролем Азербайджана.

Между тем я еще раз убедился, что и нам, и азербайджанцам, и армянам не хватает диалога - мы должны постоянно общаться, чтобы прийти к какому-то выводу. Армянскому населению Карабаха путем массированной пропаганды внушили, что азербайджанцы и турки - их враги. Но я им сказал, что с таким подходом наши народы никуда не придут, нам нужно общение, и мы должны поближе узнать друг друга», - с чувством выполненного долга пространно объяснился Ураз.

А о принадлежности Карабаха Азербайджану турецкий деятель витиевато вообще заявил, что не стоит так прямо ставить этот вопрос. «Карабах - это общая территория азербайджанцев и армян, и они там должны проживать совместно», - сказал он.

Что же до позиции Турции по карабахской проблеме, то он считает, что ни Анкаре, ни какой-либо другой стране лучше не вмешиваться в этот конфликт, так как, по его убеждению, азербайджанцы и армяне сами найдут общий язык.

В завершение беседы Ураз выразил сожаление, что попал в «черный список» МИД Азербайджана. «Поймите, я ни одного слова против Азербайджана или Турции там не сказал, напротив, защищал наши общие интересы, и очень обидно, что нас не поняли в Баку…», - посетовал он.