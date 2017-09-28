Аль-Багдади жив

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Оно обнародовано пропагандистским ресурсом организации «Аль-Фуркан», сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

Уточняется, что, согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке.

Напомним, что в июне этого года Минобороны РФ объявило о том, что результате российского авиаудара был уничтожен лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.