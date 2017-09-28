На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню туризма, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, отвечая на вопрос hqqin.az, пообещал, что в самом скором времени Минкультуры совместно с АО «Азеравтойол» приведет в надлежащее состояние инфраструктуру придорожных предприятий питания и, в частности, будет решена проблема санитарных узлов.

Как отметил А.Гараев, по пути туристических маршрутов будут построены новые, отвечающие современным санитарно-гигиеническим стандартам туалеты.

Для того чтобы представить, насколько важен этот, казалось бы, простой жизненный вопрос для развития туризма, расскажем историю, которая совсем недавно произошла в Киргизии. Туристические компании этой страны усиленно работают над тем, чтобы привлечь в страну арабских туристов.

Одну из посетивших Киргизию группу арабских туристов привезли отдохнуть на широко разрекламированное и действительно великолепное озеро Иссык-Куль. Перед тем как окунуться в прохладу высокогорного водоема, арабы прогулялись вдоль берега, потом поинтересовались о расположении туалетов. Представители турфирм простодушно объяснили, что в них нет необходимости – нужду здесь все справляют прямо в озеро… Арабы напомнили, что им пять раз в день положено перед намазом совершать омовение, и делать это водой из оскверненного испражнениями озера они не могут, быстренько погрузились в автобусы и удалились.

А к нам, между прочим, и араба, и иранцы – в основном люди набожные в последнее время зачастили, да и европейцы предпочитают не кустики, а современные удобства. Так что туалеты – проблема более чем насущная, и весьма отрадно, что наше Минкультуры взялось решить устранить дефицит туалетов и привести в надлежащее уже имеющиеся санузлы по дороге в Габалу, Исмаиллы, Масаллы и другие курортно-туристические районы.

Между тем и в Баку с туалетами все не менее проблематично, чем на периферии. Долгожданный наплыв туристов выявил их нехватку и в столице. А имидж современной туристической страны, кроме всего прочего, зависит и от наличия достаточного количества общественных уборных. Пока же сколько их в Баку и кто конкретно отвечает за их состояние, не берется сказать ни одно ведомство. Дело в том, что строительство стационарных и установка мобильных туалетов в ведении различных государственных структур. Все зависит от того чья это территория.

Одно городское учреждение может оборудовать в парке туалет, а другое сочтет это излишеством, никого не поставив в известность, снесет. Не говоря уже о том, что мало туалет установить – его еще нужно обслуживать, чистить, ремонтировать и т.д.

Кстати, по канонам градостроительства общественные туалеты должны быть во всех многолюдных местах. Радиус обслуживания одной уборной в таком крупном городе как Баку должен быть не более 500 метров. Это стандарт инфраструктуры современного города, тем более избравшего туризм в качестве приоритетной сферы. Однако городским властям Баку, видимо, об этих стандартах ничего не известно.

Ближайший от находящегося на площади Фонтанов туалета сортир построили аж на Приморском бульваре. Из-за дефицита туалетов многие рестораны в центре закодировали двери своих уборных, и туда могут пройти только посетители, заказавшие как минимум пирожок. А иначе хоть памперсами запасайся…

Туалетов нет в парке Измир, бывшем Молоканском садике, скверах Ахундова, Сабира, Мусабекова, нет перед стадионами, спортивно-концертными, выставочными комплексами, их нет в супермаркетах, хотя такая традиция обычна для всех европейских стран, что очень удобно, особенно для туристов. На весь Ичеришехер - место паломничество туристов имеется лишь один туалет… при мечети.

Неужели городские власти еще не уяснили, что Баку стал постоянным местом проведения крупных международных мероприятий - автогонок, чемпионатов, велотуров, саммитов, фестивалей. Гостей будет все больше, причем со всего мира, и никакие дворцы, музеи, парки не спасут от клейма «негостеприимный город», если не будет в нужном количестве такого простого, но архинеобходимого устройства, как туалеты.

Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Баку, на 90% территории находящейся в ведении мэрии построены стационарные туалеты. И даже посетовали, что посетовали, что оставшиеся 10% зоны Баку, не охваченной туалетами, находятся вне ответственности столичной власти.

Странно, но даже мы, бакинцы, как-то не заметили, что теперь можно не переживать, что выпил в летнюю жару вдали от дома лишнюю бутылочку газировки…

В советские годы на весь Баку были три стационарных туалета: на бульваре, площади Фонтанов и в Молоканском садике. И не только туристам, но и жителям города порой приходилось нелегко. За последние годы, особенно в преддверии Европейских игр, этот важный вопрос туристического сервиса вроде бы начал решаться.

«Если Азербайджан поставил развитие туризма как стратегическое направление экономического развития, то Совету по туризму следует принять окончательно решить проблему общественных туалетов», -сказал haqqin.az эксперт по туризму Бахадур Билалов.

Пока же, по его словам, общественные туалеты на дорогах, ведущих в различные зоны отдыха страны, находятся в ужасающем санитарном состоянии.

«Это авгиевы конюшни, которые обходят стороной даже местные жители. С этим надо срочно что-то делать. Современные туристы привыкли к чистым, отвечающим всем санитарно-гигиеническим стандартам туалетам. Так неужели нельзя принять меры, чтобы не разочаровать туристов и не бросать тень на все хорошее, что сделано в туристической сфере?», - удивляется эксперт.

Как объяснили чиновники столичной мэрии, преодоление дефицита туалетов в Баку зависит не только от них, но и от службы «Bakı аbadlıq». Однако, несмотря на многочисленные попытки, получить из этой компании хоть какую-то информацию о строительстве новых туалетов, не удалось. Остается надеяться, что после того как решится вопрос придорожных туалетов, и в Баку станет больше чистых и удобных WC.