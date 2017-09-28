Из кабинета министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова открывается чудесная панорама Баку. 18-й этаж брежневской постройки, основательно перестроенной в годы больших нефтяных денег в стеклобетонную конструкцию алиевского строительного ренессанса.

«Отсюда открывается прекрасный вид на новый Баку, построенный за последнее десятилетие. А вот теперь посмотрите направо – там мрачный островок старых трущоб Советской улицы. Этот контраст символизирует перемены, произошедшие в нашей стране», - говорит министр.

Гостеприимно приглашает выпить чаю. Садимся в очень неудобные светлые, к тому же состарившиеся потертые кресла. Салим Муслимов обратил внимание на мое изумление: «Эта мебель осталась в наследство от прежнего министра. Вообще я в кабинете ничего не менял. Только повесил справа вот эту картину», - показывает на написанное маслом полотно – голубовато-зеленые океанические волны накатывают на берег…

Почти такие же неспокойные волны судьбы неоднократно переворачивали его жизнь. Выпускник аспирантуры МГУ имени М.Ломоносова, молодой экономист Салим Муслимов, став в неполных 30 лет замдеканом в Государственном экономическом университете, и помыслить не мог, что сквозь тернии судьбы пройдет к звездам. Причем в прямом смысле этого слова. В 2000 году Муслимов стал генералом таможенной службы и генеральские звездочки получил из рук самого Гейдара Алиева. Теперь эти звездочки – раритет, памятный экспонат в его кабинете.

Салима Муслимова – одного из разработчиков Налогового кодекса Азербайджана готовили в кресло замминистра финансов. Однако неотвратимое провидение распорядилось по-своему. Один из заместителей Кямаледдина Гейдарова – нынешний министр налогов Фазиль Мамедов, отвечавший в Таможенном комитете за фискальную политику, получил новое назначение. И комитету потребовался высококвалифицированный финансист и экономист. К.Гейдарову порекомендовали молодого начальника управления Минфина. Вот таким образом, совершенно неожиданно для самого себя, С.Муслимов оказался в кресле зампредседателя Госкомитета и в звании генерала.

Но судьба продолжала его удивлять и дальше: главный, можно сказать, феерический успех в его карьере был еще впереди. В 2002 году президент Г.Алиев созвал совещание министров и глав комитетов для обсуждения бюджета следующего года. За несколько дней до этого Кямаледдин Гейдаров простудился и поручил Салиму Муслимову заменить его на совещании у президента. Вот еще одна фатальная случайность, а может быть, и закономерность, которая предопределила новый поворот в судьбе молодого экономиста, ставшего генералом. Гейдар Алиев заметил Муслимова. Патриарх с большим вниманием слушал аргументы молодого экономиста-генерала. И именно здесь, на этом совещании, принял судьбоносное для Салима Муслимова решение – спустя несколько дней назначив его главой Социального фонда Азербайджана…

С.Муслимову оставался всего один шаг до поста министра. И снова, на сей раз злополучная судьба, ворвалась в кабинеты правительственного дворца: вспыхнувший в одном из отелей бунтующего Исмаиллы пожар положил конец карьере бывшего министра труда. Президент И.Алиев призвал С.Муслимова в свой кабинет аккурат после президентских выборов 2013 года. С тех пор он и занимает, по сути, самый тяжелый, ответственный и наиболее критикуемый пост в Кабинете министров – должность министра труда и социальной защиты населения.

Представляете, каково приходится министру, отвечающему за интересы наиболее уязвимых слоев населения в стране, где разразился острый банковский кризис? Плавно переходим с ответственности министра к преступной деятельности бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева, разворовавшего целый бюджет страны…

Салим Муслимов совершенно открыт и готов отвечать на все поставленные вопросы. А вопросов к министру труда и соцзащиты накопилось немало.

- В Азербайджане никто не верит, что когда-либо сможет прожить на одну пенсию. Спрашивается, как человек, причем в преклонном возрасте, может существовать на 150 манатов? Этого же не хватит даже на лекарства?

- До проведенной в Азербайджане пенсионной реформы озвученный вами тезис был главной проблемой в осуществлении политики соцзащиты населения. Вы спросите – почему? К примеру, если вы получали зарплату в размере 1000 манатов, то 125 манатов отчислялось на ваш счет, а остальные 125 – в общий фонд. А кто-то получал зарплату в 200 манатов, и уже только 25 манатов закладывалось на его счет, еще 25 манатов - в общий фонд. Действовала система уравниловки, при которой пенсионер, получавший зарплату в 200 манатов, фактически получал начисления за счет труда других потенциальных пенсионеров. Мы ликвидировали эту систему. Теперь каждый пенсионер будет получать свои кровные отчисления.

Никто не имеет право жаловаться. От каждого по труду и каждому по способностям! Все зависит от твоей зарплаты. Государство отказалось от своих обязательств, за исключением социально уязвимых слоев населения и госслужащих.

Повторюсь, произошло разграничение обязательств. В советское время не было соцстрахования. Но несмотря на это, правительство выплачивает пенсии за счет рабочего стажа. Каждый год стажа оценивается в 4 маната и несколько копеек. Эти выплаты включены в госбюджет, оттуда субсидии переводятся в фонд и распределяются пенсионерам.

Второе гособязательство – социальные отчисления из зарплаты по принципу накопления. Со следующего года мы начнем реализацию и этого гособязательства. Сейчас создается совместная комиссия Министерства финансов и Государственного социального фонда, будут рассмотрены дела всех пенсионеров. На сегодняшний день в Азербайджане 1 млн 328 тысяч пенсионеров. Минфин открыто заявляет, что должен детально изучить свои обязательства, поскольку будут выделены деньги из бюджета. И я полностью согласен с этой позицией. Комиссия рассмотрит дело каждого пенсионера, будут заново пересчитаны пенсии и вся информация будет включена в общую базу.

В бюджете 2019 года будет отражена новая система пенсионных выплат. И после этого у Пенсионного фонда появятся свободные средства. Вот такая главная задача стоит перед Фондом – создание собственного капитала, свободных денег. Конечно, вы тут же спросите, а в какой сегмент экономики могут быть размещены эти деньги при нынешнем раскладе? Да, на сегодняшний день это сложный вопрос.

- Свободные средства должны быть размещены в банках. Но учитывая нынешнее состояние азербайджанской банковской системы – это весьма рискованный шаг…

- Конечно, мы должны это осуществлять посредством банков. Но при нынешней ситуации рассчитываем лишь на то, чтобы покрыть свои казначейские обязательства. Но при этом искренне надеемся на оздоровление банковской системы.

- Вы долгое время работали на ведущей позиции в Минфине Азербайджана. Возрождение азербайджанской экономики лежит через оздоровление банковской системы. Что делать, как восстановить прежнее доверие к банкам? Как восстановить кредитование?

- Безусловно, это возможно. Недавно мы пригласили специалистов из Международной организации труда (МОТ), которые занимаются мониторингом трудового рынка, возможностью открытия новых рабочих мест и их легализацией. И они отмечают главную и болезненную проблему – выход частного сектора к финансовым ресурсам. На последнем совещании Кабмина господин президент тоже особо подчеркнул актуальность этой проблемы. На мой взгляд, надо коренным образом пересмотреть механизм привлечения и размещения кредитно-депозитных средств, а также укрепить атмосферу здоровой конкуренции на внутреннем рынке.

Для нас самое главное – это открытие новых рабочих мест. Занятость населения – главный вопрос в повестке дня любой политической силы. Что нужно гражданину? Получить рабочее место, реализовать свои трудовые способности, продать свой труд и обеспечить себе и своей семье достойную жизнь.

- Поэтому я и заговорил о проблемах банковского сектора. Ведь надо начинать с восстановления кредитования экономики.

- Безусловно, выход из сложившейся ситуации только в этом. На первом этапе экономического развития и становления нашей страны государство приняло на себя миссию кредитования экономики. Речь идет о периоде с 2008 по 2014 годы, когда государство закладывало в бюджет большие капитальные вложения. И это было вполне естественно для указанного исторического отрезка, ибо правительство заново построило всю инфраструктуру страны. Было возведено свыше 3 тысяч учебных заведений, 600 больниц, проложено свыше 11 тысяч километров дорог, множество мостов, подземных переходов, шесть международных аэропортов…

Все эти инфраструктурные проекты были осуществлены за счет государственных инвестиций, трансфертов из Нефтяного фонда в виде капитальных вложений. И в период осуществления этой грандиозной программы вопрос банковского кредитования остался в тени. Но программа реализации инфраструктурных проектов успешно завершена. И начинается новая веха в истории экономики страны. Ведь не станет же государство вкладывать инвестиции в частный сектор, строить новые заводы и фабрики, производственные и промышленные объекты?!

В этой качественно новой ситуации главенствующая роль переходит в руки банковского сектора, который обязан обеспечить экономику кредитными ресурсами. Раньше государство восполняло недостаток кредитных ресурсов, требуемых на развитие экономики. Сегодня этого нет, но могут ли банки восполнить этот недостаток? Будем откровенны – не могут!

Чем же это объясняется? Во-первых, трагические события вокруг Межбанка сыграли свою злосчастную роль. Последние данные Центробанка о сокращении депозитных вкладов сильно настораживают. Но с другой стороны, возникает вопрос: люди снимают депозиты, а куда же их вкладывают?

- Никуда не вкладывают. Все собирают деньги под матрас.

- (Смеется) Люди вынуждены собирать депозиты у себя дома. Представляете, в этой ситуации правительству удалось удержать курс маната.

- Но нынешний курс маната удерживается за счет жесткой монетарной политики. И еще очень большой вопрос – насколько это эффективно с точки зрения развития внутреннего производства…

- Да, конечно. Но люди жаждут восстановления доверия к банкам, чтобы вложить эти деньги для получения прибыли.

- Вот теперь, давайте ответим на главный вопрос. А как же вытащить деньги из-под матрасов и добиться финансовых вливаний в экономику? Ведь это проблема самозанятости населения, именно то, чем занимается ваше ведомство…

- Естественно. Когда речь идет об анализе американской экономики, в первую очередь ссылаются на доклады министра труда о занятости населения, безработице и влияния этих факторов на экономику. Сегодня мы осуществляем целый ряд мероприятий для борьбы с безработицей. В рамках программы социальной ответственности по указанию господина президента было открыто свыше 40 тысяч рабочих мест.

Конечно, с точки зрения развития рынка труда это может показаться неэффективной мерой, но все государства используют эти методы для предотвращения социальной напряженности на рынке труда. Наряду с этим господин президент обратился к частному сектору с инициативой разделить ответственность в рамках социальной ответственности. И вот теперь мы адаптируем эту модель к качественно новым условиям в экономике. Мы открываем новые рабочие места в тех отраслях сельского хозяйства, которые приносят прибыль. Хлопководство, табаководство, производство орехов… То есть мы внедряемся в те сферы, продукция которых затребована на мировых рынках. При этом мы руководствуемся главным принципом – открытие достойных рабочих мест.

- Кстати говоря, несколько дней назад вы провели встречу с представителями Всемирного банка по разработке третьего азербайджанского проекта сельскохозяйственных инвестиций. Но развитие новой программы самозанятости охватывает все сферы производства. Значит ли это, что отныне Министерство труда и социальной защиты населения будет заниматься проблемами инвестиций и в другие отрасли экономики?

- В основном люди предпочитают заниматься сельским хозяйством. Господин президент выделил 6 миллионов манатов из Резервного фонда на обеспечение программы самозанятости. На эти средства наше министерство привлекло 1377 семей к самозанятости и обеспечило их активами из выделенных средств.

- Мы посвятили этой программе целую концептуальную статью.

- Да, я знаю. Вот, пожалуйста, эта статья у меня под рукой. Хорошая статья, благодарю вас. 84 процентов безработных, обратившихся к нам, выбрали именно сельское хозяйство. Правда, месяц назад мы провели тендеры и в Баку - конкурс охватывал проекты в легкой промышленности, сфере услуг, производстве, поэтому после осуществления новой программы доля сельского хозяйства в программе самозанятости значительно сократится.

Однако признаюсь, мы отдаем прерогативу селу, ведь в городе все же можно найти работу. Сложнее дела обстоят на селе. Мы будем развивать самозанятость в трех направлениях. Первое направление – создание малого бизнеса для семей. Сейчас мы осуществляем этот пилотный проект. Речь идет о разрешении проблемы безработицы за счет страхового капитала.

- Да, и об этом мы писали.

- Во втором направлении речь идет об инфраструктурных проектах для отдельных сел, численностью населения от 1000 до 10 000 жителей. Строительство дорог, мостов, улучшения условий жизни. Проекты осуществлялись под общественным контролем общин и местных муниципалитетов. Всемирный банк дважды выделял по 166 миллионов долларов на эти проекты. А теперь предлагают запустить третий проект. Хотят выделить примерно 100 миллионов долларов. Но сейчас ВБ выражает заинтересованность в реализации самоокупаемых проектов. Речь идет о бизнес-проектах. Если мы осуществляем проекты для самозанятости отдельных семей, то ВБ предлагает осуществление проекта кооперативного бизнеса, который охватит 10-15 семей.

- Однако согласитесь, что эта практика не оправдала себя в Азербайджане. Как правило, выделяемые субсидии уходили на нецелевые расходы. В общем-то расхищение средств и подтолкнуло вас к идее выдачи не финансовых активов, а готовых хозяйств. Ведь брали деньги, а потом тратили не на создание фермерских хозяйств, а на свои личные нужды…

- Это палка о двух концах. Что касается готовых фермерских хозяйств, средств производства и скота, то этим занимаются частные компании. У компании свои расходы, налоги и прочее. Что получается? Мы выделяем семье 4 тысячи манатов, но на руки они получают всего 3000-3200 манатов. Это ведь тоже неэффективно. Вчера мы подробно обсуждали эту проблему – а может быть, стоит положить эти деньги на счета привлекаемой к самозанятости семьи?

- Но ведь люди будут тратить на свои нужды. Где гарантии, что они потратят эти деньги на дело?

- Согласен. Однажды мы прошли через это, и не получилось. Я же говорю, палка о двух концах. Но в другом случае 20 процентов денег уходит частным компаниям. Ведь у компании свои расходы на транспорт, закупку, налоги.

- Так вы же обеспечиваете и сотрудников компании работой, не так ли? Вовлекаете их в программу самозанятости? Чем больше людей будут привлечены к этому проекту, тем правительство ближе к осуществлению искомой задачи!

- И это верно. Это тоже процесс обеспечения работой. Но мне люди направляют жалобы – нам выделено 4 тысяч манатов, а на хозяйство потрачено всего 3200 манатов?! Приходится каждому объяснять в индивидуальном порядке, понимаете?! Люди не осознают этого, не воспринимают. Но если выдавать деньги на руки людям, то, вы правы, однажды министерство прошло через это, субсидии расходуются нецелевым образом. Скажем, выдавали 4 тысяч манатов. Спрашиваем – где хозяйство? Отвечают, попал в аварию и все растратил на врачей и лекарства. Как быть с этой дилеммой?

Еще одна проблема в том, что порой из-за неправильного ухода или экстремального случая вымирает скот. Мы сейчас переходим на систему страхования хозяйств. Погиб скот, страховая компания обеспечит новым. Ведь это единственная надежда для сельчанина.

Что предлагает Всемирный банк? Основываясь на опыте в других странах, эксперты ВБ предлагают объединить все эти хозяйства по общинному принципу и осуществлять финансирование не отдельных семей, а общин. Финансирование в виде кредитования будет поступать на счета общин. И процесс расходования будет контролироваться донорами. Мне кажется, это тоже хорошая идея, способствующая развитию самозанятости.

Есть еще третье направление. По поручению господина президента мы провели переговоры с представителями Европейского банка реконструкции и развития, которые предлагают внедрение системы комбинированного кредитования. Скажем, мы выделяем 5 тысяч манатов, хотя общинное хозяйство чувствует в себе потенциал для реализации проекта на 10 тысяч манатов. Добавочная сумма будет выдаваться в форме кредита.

Кстати, накануне реализации нашего проекта, господин президент пригласил в Азербайджан нобелевского лауреата, пионера микрофинансирования и микрокредитования, известного бангладешского профессора экономики Мухаммеда Юнуса. На встрече с нами после долгих прений он возразил против выдачи субсудий в виде грантов. Он уверен, что в этом случае люди теряют чувство ответственности - они воспринимают эти субсидии, как подарок от государства.

М.Юнус так и сказал: через какое-то время вы можете и подарить эти деньги, однако для укрепления чувства ответственности, гражданин должен осознать, что это долговое обязательство и кредит, и он обязан его вернуть государству.

Хотя в Хорватии и Черногории эти микрокредиты выдаются в форме грантов. В Хорватии идентичные гранты получили 8 тысячи семей. И это дает свой эффект. Я предлагаю смешанную систему субсидирования с применением всех трех форм микрофинансирования.

- Сразу же возникает еще один вопрос. Как вы думаете, какую долю местного рынка может иметь самозанятость в той или иной сфере?

(Продолжение беседы читайте в завтрашнем выпуске)