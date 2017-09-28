В Анкаре начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг вечером во дворец президента Турецкой Республики, передает ТАСС.

По традиции, для встречи российского лидера у резиденции Эрдогана был выстроен почётный караул. Президент Турции лично встретил своего визави на крыльце дворца. Главы государств обменялись рукопожатием.

Лидеры двух стран открыли переговоры, которые проходят в расширенном составе. Беседа ведется за закрытыми дверями без прессы. Ожидается, что ее главной темой станет координация действий в зонах деэскалации в Сирии.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешний визит Путина в Турцию имеет "абсолютно прагматические цели". Главной темой переговоров станет ситуация в Сирии, прежде всего координация действий России и Турции в зонах деэскалации. Также лидеры обсудят референдум о независимости Иракского Курдистана и различные аспекты двусторонних отношений, в частности строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также вопросы сотрудничества в военно-технической области.

