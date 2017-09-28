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Курдистан отверг решения Багдада

 

Иракский Курдистан отверг решения парламента страны, принятые в связи с проведенным в автономии референдумом о независимости, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление кабмина.

"Правительство отвергает решения парламента и правительства Ирака, направленные против региона", — говорится в заявлении.

В среду Управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18:00 пятницы. Данное требование последовало за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.

Ранее парламент Ирака постановил отправить войска в спорные районы, в частности нефтеносную провинцию Киркук.

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