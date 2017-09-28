Избран новый мэр Стамбула

Назначен новый мэр Стамбула, им стал кандидат правящей Партии справедливости и развития Мевлют Уйсал, сообщает телеканал Haber Turk.

По его данным, до этого Уйсал занимал пост главы муниципалитета стамбульского района Башакшехир. На городском собрании Стамбула он набрал большинство голосов, обойдя представителя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Предыдущий мэр Кадир Топбаш, который проработал на этой должности 13 лет, объявил о своем уходе 22 сентября. Газета Hurriet связывает отставку мэра с земельным скандалом вокруг муниципальной администрации. Сам Топбаш заявил, что не обижен из-за этого скандала и всегда приветствует критику, однако "не забудет неуважительного отношения к себе".