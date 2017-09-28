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США хотят проверить военные объекты Ирана

 

США настаивают на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила постпред страны при ООН Никки Хейли, раскритиковав при этом Россию за то, что Москва якобы защищает Иран, сообщает РИА Новости.

В американском постпредстве в четверг обратили внимание, что гендиректор МАГАТЭ в интервью агентству Reuters выступил за предоставление большей ясности по инспекциям так называемого положения "T" СВПД, которое запрещает деятельность по развитию ядерных взрывных устройств.

"Если соглашение по Ирану имеет какое-то значение, стороны должны иметь общее понимание его условий. Официальные лица Ирана уже заявили, что отказываются допустить инспекции на военные объекты, даже если МАГАТЭ говорит, что различий между военными и невоенными объектами быть не должно. Теперь кажется, что некоторые страны пытаются защитить Иран от больших инспекций. Без инспекций сделка с Ираном — пустое обещание", — заявила Хейли.

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