Москва и Баку договариваются об экспорте газа

Россия и Азербайджан ведут переговоры о возможности увеличения экспорта газа из РФ в Азербайджан, заявили главы Минэкономразвития РФ и Азербайджана - Максим Орешкин и Шахин Мустафаев, передает РИА Новости.



"По газу наши компании ведут переговоры, если эти сделки будут выгодны для обеих стран, они будут подписаны", — сказал азербайджанский министр.

В сентябре 2015 года "Газпром" начал поставки природного газа в Азербайджан в рамках договора, заключенного на пять лет с возможностью продления. Договор предусматривает поставку в Азербайджан до 2 миллиардов кубометров газа в год. В конце 2015 года стороны обсуждали возможность увеличения поставок с учетом перспективы роста потребления газа в Азербайджане.