Киркук отказался передать Багдаду нефтяные месторождения

Власти иракской провинции Киркук, граничащей с регионом Иракский Курдистан, отказались передать под контроль Багдада нефтяные месторождения, расположенные в провинции, сообщает портал Shafaq News, ссылаясь на заявление главы Совета провинции Киркук Ребвара Талабани.

"Власти Киркука никому не передадут нефтяные месторождения, они будут находиться под контролем Иракского Курдистана", - отметил глава администрации провинции.

По его словам, курдские отряды пешмерга "отвоевали нефтеносные поля у террористической группировки "Исламское государство" после того, как их оставила иракская армия".

"Вместо того чтобы поблагодарить за это, Багдад принимает нынешние решения", - добавил Талабани.

