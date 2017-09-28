Сектор Газа и Западный берег хотят объединить

Спецпредставители ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) призывают принять меры по объединению сектора Газа и Западного берега реки Иордан под законным руководством Палестинской национальной администрации. Соответствующее заявление "квартета" опубликовано на сайте МИД РФ, передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, это будет способствовать открытию контрольно-пропускных пунктов при учете законных озабоченностей Израиля в сфере безопасности и обеспечит международную поддержку по установлению стабильности в секторе Газа, его развитию и процветанию, что является необходимым элементом усилий по достижению прочного урегулирования.

"Спецпредставители "квартета" выражают готовность взаимодействовать с Израилем, Палестинской национальной администрацией и странами региона для оказания поддержки данному процессу", — подчеркивается в заявлении.

Спецпредставители также отмечают, что необходимо прилагать усилия по выправлению тяжелой гуманитарной ситуации в Газе, прежде всего решению энергетического кризиса, оказывающего деструктивное влияние на систему здравоохранения, социальное и экономическое положение населения Газы.