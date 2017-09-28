Обезьяны покалечили работника зоопарка

В Харьковской области обезьяны покалечили сотрудника зоопарка, который зашел к ним в вольер, чтобы покормить, сообщают украинские СМИ.
Разъяренные животные напали на 51-летнего мужчину и повредили ему ухо и пальцы рук.
"В результате нападения у пострадавшего травматическим путем ампутированы правая ушная раковина и несколько пальцев, — прокомментировали в местном отделении полиции.
Причины, по которым приматы впали в ярость, сейчас уточняются. Экспертам предстоит выяснить, соблюдался ли на территории зоопарка режим кормления животных, а также в каких условиях они содержались и какие события предшествовали трагедии.