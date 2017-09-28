Американский пастор в обмен на Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону обменять находящегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на американского пастора Эндрю Брансона, который отбывает заключение в турецкой тюрьме, сообщает Reuters.

Эндрю Брансон и его жена были задержаны в октябре прошлого года по подозрению в «угрозе национальной безопасности» Турции. Позднее жену Брансона отпустили, а его обвинили в связях с движением Фетхуллаха Гюлена.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган считает, что проповедник Фетхуллах Гюлен причастен к попытке переворота 2016 года. Он требует от США выдать Гюлена, но пока безуспешно.