Вашингтон защитит своих дипломатов на Кубе

Госдепартамент США рассматривает меры по защите сотрудников дипмиссии на Кубе после инцидентов с причинением вреда американским дипломатам. Об этом в четверг на регулярном брифинге сообщила начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, передает ТАСС.

"Многие из вас спрашивали о дате возможного объявления насчет того, будем ли мы менять число сотрудников или предпринимать иные действия. Хочу вам сообщить, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривает все варианты, мы проводим оценку того, как лучше защитить американский персонал", - сказала она.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства Американская ассоциация дипломатической службы подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.