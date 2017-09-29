не наш рейтинг

В ежегодном рейтинге стран, составленном по уровню экономической свободы, Украина заняла 149 место из 159 возможных. Лидером рейтинга стал китайский Гонконг, второе место занял Сингапур, а на третьем оказалась Новая Зеландия.

Как сообщает haqqin.az, об этом свидетельствуют данные доклада "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет Института Фрайзера".

Четвертыми и пятыми в мире места экономической свободы были признаны Швейцария и Ирландия.

Украина заняла 149 место из 159 государств-участников рейтинга. Ниже оказались только Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Конго, Центральноафриканская Республика и Венесуэла.

Судя по рейтингу, в России и Азербайджане ситуация с экономическими свободами гораздо благоприятнее, чем в Украине.