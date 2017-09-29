«Второй человек в Росгвардии — это само по себе уже заслуга. Генерал Сергей Меликов прошел все фильтры и отвечает нужным требованиям. Самый обсуждаемый сейчас вопрос в том, что Меликов — лезгин по национальности, а в Дагестане давно сложилась практика, что на властные должности назначают аварцев. Это назначение будет символизировать новую стадию», - сказал в интервью изданию «Собеседник» известный российский политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

По словам политолога, Дагестану нужен был человек, который наведет порядок и установит дисциплину, у которого нет проблем с силовыми ведомствами, но который сам не перегибает палку, а сможет соблюсти баланс: «Опять же, ему будет проще организовать борьбу с коррупцией и, следовательно, создать условия для развития. Одна из основных проблем республики — много незанятых молодых людей, которым нужны возможности для карьеры, социальные лифты. Кроме того, выходец из спецслужб не будет тянуть регион в архаику. Религия в республике играет все большую роль, но, видимо, решено не потакать ее превращению во вторую Чечню», - цитирует К.Калачева российское издание.