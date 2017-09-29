США обвинили Мьянму в этнических чистках

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой, последовательной кампании" с целью избавиться от мусульман народности рохинджа, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности, американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям в надежде, что это положит конец насилию в регионе.

"Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой, последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства", - сказала Хейли. По ее словам, "высокопоставленным лидерам" страны, которые "многим пожертвовали ради открытой демократической Мьянмы", "должно быть стыдно за происходящее".

Постпред США предложила рассмотреть возможность принятия мер против представителей силовых структур Мьянмы, которые причастны к нарушениям прав человека и подстрекательству к насилию. Как заявила Хейли, они "должны быть немедленно сняты со своих постов и привлечены к ответственности".

"Любая страна, которая в настоящий момент поставляет оружие мьянманским военным, должна прекратить это делать, пока не будут приняты меры по обеспечению ответственности", - подчеркнула дипломат.