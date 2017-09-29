Подписаться на уведомления
 

США обвинили Мьянму в этнических чистках

 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой, последовательной кампании" с целью избавиться от мусульман народности рохинджа, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности, американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям в надежде, что это положит конец насилию в регионе.

"Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой, последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства", - сказала Хейли. По ее словам, "высокопоставленным лидерам" страны, которые "многим пожертвовали ради открытой демократической Мьянмы", "должно быть стыдно за происходящее".

Постпред США предложила рассмотреть возможность принятия мер против представителей силовых структур Мьянмы, которые причастны к нарушениям прав человека и подстрекательству к насилию. Как заявила Хейли, они "должны быть немедленно сняты со своих постов и привлечены к ответственности".

"Любая страна, которая в настоящий момент поставляет оружие мьянманским военным, должна прекратить это делать, пока не будут приняты меры по обеспечению ответственности", - подчеркнула дипломат.

308 просмотров


Старости
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото
Наша погода
Сегодня 19° / 14°
30 Сен 21° / 15°
1 Окт 20° / 13°
2 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9946 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Трамп: «Афганистан - это школа бизнеса для террористов»
Тереза Мэй: Терроризм и Россия - основные угрозы для Европы
Азербайджанец выяснил отношения с футболистом «Ромы», назвавшим его «уродом» Фото; Видео
Посол Украины в Венгрии вызван в Киев
США обвинили Мьянму в этнических чистках
Генерал Меликов во главе Дагестана. Что придумал Путин? российские источники
В России и Азербайджане экономических свобод больше, чем в Украине не наш рейтинг
Вашингтон защитит своих дипломатов на Кубе
Американский пастор в обмен на Гюлена
Президент Эстонии подарила Макрону банку меда
Обезьяны покалечили работника зоопарка
Сектор Газа и Западный берег хотят объединить
Переговоры Путина и Эрдогана Обновлено 00:03
Убит армянский военнослужащий
Киркук отказался передать Багдаду нефтяные месторождения
Москва и Баку договариваются об экспорте газа
США хотят проверить военные объекты Ирана
Избран новый мэр Стамбула
Курдистан отверг решения Багдада
США ужесточают санкции против Ирана и "Хезболлах"
Министр Салим Муслимов: «Люди вынуждены собирать депозиты у себя дома» часть первая, из цикла "беседы haqqin.az с министрами"
Абульфаз Гараев пообещал haqqin.az + реакция ведомства Гаджибалы
Шеф Пентагона неожиданно прибыл в Катар
Аль-Багдади жив Обновлено
Турки поехали в Ходжалы интервью с Уразом+позиция МИД
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться