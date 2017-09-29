Посол Украины в Венгрии вызван в Киев

Глава МИД Украины Павел Климкин вызвал украинского посла в Венгрии Любовь Непоп в связи с реакцией венгерских властей на вступивший в силу в Украине закон об образовании. Об этом министр сообщил в своем Twitter.

"Вызвал на консультацию посла Украины в Венгрии Л.В. Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый закон Украины "Об образовании", − написал Климкин и добавил, что позиция Украины касательно отношений с Венгрией неизменна.

"Мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов", − указал глава МИД Украины.