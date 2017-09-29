Азербайджанский болельщик Пярвин Гусейнов, которому футболист «Ромы» Раджа Наингголан крикнул Ciao brutto! («Привет, урод!»), встретился с игроком в Бакинском аэропорту и пообщался с ним.

Пярвин является ярым фанатом римского «Лацио» - принципиального соперника «Ромы». Во вторник, во время прибытия футболистов «Ромы» в бакинский отель Marriott болельщик крикнул Forza Lazio, что означает - «Вперед, «Лацио»!». Это услышал Наингголан, который не растерялся и назвал азербайджанского фаната «Лацио» «уродом».

Гусейнов нашел возможность пообщаться с бельгийцем, когда «Рома» покидала Баку.

«Я вернул ему то слово, которое он мне сказал, - рассказывает в беседе с haqqin.az болельщик. – Мы говорили на английском. Я хлопал Наингголана по плечу и говорил ему, что он сам «брутто». Я сказал ему, что он допустил ошибку. Раджа растерялся. Он объяснил свои слова тем, что ему не понравился мой выкрик про «Лацио».

Мне также удалось перекинуться парой слов с Даниэле Де Росси. Я ему сказал, что уважаю его, потому что он играет за сборную Италии, за которую я болею с 1994 года. Де Росси терпеливо меня выслушал и потом стал что-то объяснять Наингголану».

По словам фаната, за «Лацио» он болеет с 1999 года.

«В Баку очень мало болельщиков «бело-голубых» – 5-10 человек. Хотя, возможно, есть и те, которых я не знаю. К примеру, у «Ромы» где-то 40 азербайджанских болельщиков. Они более организованные. Но, конечно, больше всего в Баку фанатов у «Ювентуса» и «Милана».

Гусейнов присутствовал на матче «Лацио» в турецком Трабзоне, когда римляне сыграли с «Трабзонспором» вничью 3:3. С азербайджанскими командами «Лацио», занимающий сейчас 4-е место в чемпионате Италии, ни разу не играл.

«Если «Лацио» выпадет играть против нашей команды, то я буду болеть за азербайджанский клуб, - говорит болельщик. – Какие чувства я при этом буду испытывать? Не знаю. Пусть для начала «Лацио» станет нашим соперником, а потом посмотрим (улыбается)».