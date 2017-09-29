Подписаться на уведомления
 

Азербайджанец выяснил отношения с футболистом «Ромы», назвавшим его «уродом» Фото; Видео

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Азербайджанский болельщик Пярвин Гусейнов, которому футболист «Ромы» Раджа Наингголан крикнул Ciao brutto! («Привет, урод!»), встретился с игроком в Бакинском аэропорту и пообщался с ним.

Пярвин является ярым фанатом римского «Лацио» - принципиального соперника «Ромы». Во вторник, во время прибытия футболистов «Ромы» в бакинский отель Marriott болельщик крикнул Forza Lazio, что означает - «Вперед, «Лацио»!». Это услышал Наингголан, который не растерялся и назвал азербайджанского фаната «Лацио» «уродом».

Гусейнов нашел возможность пообщаться с бельгийцем, когда «Рома» покидала Баку.

«Я вернул ему то слово, которое он мне сказал, - рассказывает в беседе с haqqin.az болельщик. – Мы говорили на английском. Я хлопал Наингголана по плечу и говорил ему, что он сам «брутто». Я сказал ему, что он допустил ошибку. Раджа растерялся. Он объяснил свои слова тем, что ему не понравился мой выкрик про «Лацио».

Мне также удалось перекинуться парой слов с Даниэле Де Росси. Я ему сказал, что уважаю его, потому что он играет за сборную Италии, за которую я болею с 1994 года. Де Росси терпеливо меня выслушал и потом стал что-то объяснять Наингголану».

По словам фаната, за «Лацио» он болеет с 1999 года.

«В Баку очень мало болельщиков «бело-голубых» – 5-10 человек. Хотя, возможно, есть и те, которых я не знаю. К примеру, у «Ромы» где-то 40 азербайджанских болельщиков. Они более организованные. Но, конечно, больше всего в Баку фанатов у «Ювентуса» и «Милана».

Гусейнов присутствовал на матче «Лацио» в турецком Трабзоне, когда римляне сыграли с «Трабзонспором» вничью 3:3. С азербайджанскими командами «Лацио», занимающий сейчас 4-е место в чемпионате Италии, ни разу не играл.

«Если «Лацио» выпадет играть против нашей команды, то я буду болеть за азербайджанский клуб, - говорит болельщик. – Какие чувства я при этом буду испытывать? Не знаю. Пусть для начала «Лацио» станет нашим соперником, а потом посмотрим (улыбается)».

1570 просмотров


Старости
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото
Наша погода
Сегодня 19° / 14°
30 Сен 21° / 15°
1 Окт 20° / 13°
2 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9946 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Трамп: «Афганистан - это школа бизнеса для террористов»
Тереза Мэй: Терроризм и Россия - основные угрозы для Европы
Азербайджанец выяснил отношения с футболистом «Ромы», назвавшим его «уродом» Фото; Видео
Посол Украины в Венгрии вызван в Киев
США обвинили Мьянму в этнических чистках
Генерал Меликов во главе Дагестана. Что придумал Путин? российские источники
В России и Азербайджане экономических свобод больше, чем в Украине не наш рейтинг
Вашингтон защитит своих дипломатов на Кубе
Американский пастор в обмен на Гюлена
Президент Эстонии подарила Макрону банку меда
Обезьяны покалечили работника зоопарка
Сектор Газа и Западный берег хотят объединить
Переговоры Путина и Эрдогана Обновлено 00:03
Убит армянский военнослужащий
Киркук отказался передать Багдаду нефтяные месторождения
Москва и Баку договариваются об экспорте газа
США хотят проверить военные объекты Ирана
Избран новый мэр Стамбула
Курдистан отверг решения Багдада
США ужесточают санкции против Ирана и "Хезболлах"
Министр Салим Муслимов: «Люди вынуждены собирать депозиты у себя дома» часть первая, из цикла "беседы haqqin.az с министрами"
Абульфаз Гараев пообещал haqqin.az + реакция ведомства Гаджибалы
Шеф Пентагона неожиданно прибыл в Катар
Аль-Багдади жив Обновлено
Турки поехали в Ходжалы интервью с Уразом+позиция МИД
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться