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Тереза Мэй: Терроризм и Россия - основные угрозы для Европы

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Европа стоит перед лицом усиливающихся угроз, среди которых она выделила терроризм, киберпреступность, миграцию и российскую агрессию.

«От терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии - стоящие перед нами, европейцами, угрозы становятся все масштабнее и сложнее. Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно», - приводятся слова Мэй в поступившем в представительство ТАСС коммюнике.

Премьер отметила принципиально важную роль Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности. «Великобритания обладает крупнейшим оборонным бюджетом в Европе, широкой дипломатической сетью, службами безопасности мирового уровня, разведкой и правоохранительными органами, занимает место в основе НАТО, и ее роль в обеспечении европейской обороны никогда не была настолько жизненно важной», - сказала Мэй.

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