Трамп: «Афганистан - это школа бизнеса для террористов»

Президент США Дональд Трамп во время выступления на частном благотворительном ужине назвал Афганистан «Уортонской школой бизнеса для террористов». Американский лидер привел в сравнении Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которую окончил в 1968 году, сообщает Washington Post.

«Люди, захватившие самолеты и направившие их на башни Всемирного торгового центра, проходили подготовку в Афганистане, - сказал Трамп во вторник. - Это похоже на Уортонскую школу бизнеса для террористов».

Президент признался, что хотел прекратить тратить деньги на военные операции в республике. Однако его переубедили генералы, которые считают, что вывод войск из Афганистана - не самый лучший вариант из-за большого количества террористических группировок, орудующих на территории страны. После получения от них секретной информации глава государства пришел к заключению, что у США нет выбора, кроме как «выбить их всех террористов» с территории Афганистана, иначе в США может произойти еще одно нападение, аналогичное терактам 11 сентября 2001 года.