Нефть дорожает

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу изменяются разнонаправленно, однако по итогам недели, месяца и квартала ожидается их заметный подъем.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 29 сентября увеличилась на 17 центов (0,30%) - до $57,58 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подорожал на 0,1% - до $57,21 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,06 (0,12%) - до $51,50 за баррель.

С прошлой пятницы ближайший контракт на WTI прибавил 1,7%, на Brent - 1,3%. Цены повышаются соответственно четвертую и пятую неделю подряд.