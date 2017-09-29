Туркменбаши написал новую книгу

Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова "Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте" состоялась в конференц-зале государственного Центра общественных организаций, сообщает в пятницу русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент Туркмении придает большое значение литературному труду. В этом году глава государства уже представил на суд публики две свои книги: о военных и о работе органов внутренних дел. В прошлом году из-под пера туркменского президента вышли шесть книг по различной тематике — о туркменских коврах, музыке, пословицах, ахалтекинских скакунах и др.

В церемонии представления новой книги приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, а также общественности и СМИ.

Книга посвящена роли и значению физкультуры и спорта в жизни человека и общества.

Иллюстрированное издание подготовлено и выпущено в свет Туркменской государственной издательской службой на туркменском, английском и русском языках.