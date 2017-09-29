Доллар дорожает во всем мире

Доллар дорожает сегодня по отношению к большинству мировых валют, и этот подъем по итогам недели может стать самым значительным в этом году благодаря надеждам рынка на повышение процентных ставок Федрезерва в декабре и налоговую реформу в США, положения которой были обнародованы в среду, передает Интерфакс.

Евро к утру 29 сентября стоил $1,1775 по сравнению с $1,1786 перед закрытием предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской национальной валюте вырос к этому времени на 0,3% - до 112,65 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,2% - до 132,66 иены.

С прошлой пятницы доллар поднялся на 1,5% к евро и на 0,6% к иене.

Иена дешевеет на данных об усилении роста потребительских цен в Японии. Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны, - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в августе 2017 года составил 0,7% в годовом выражении и был максимальным с марта 2015 года.

Новозеландский доллар подешевел на 0,3% к доллару США из-за продолжающихся переговоров о создании коалиции партий в стране, которая позволит сформировать правительство.