Подписаться на уведомления
 

Доллар дорожает во всем мире

 

Доллар дорожает сегодня по отношению к большинству мировых валют, и этот подъем по итогам недели может стать самым значительным в этом году благодаря надеждам рынка на повышение процентных ставок Федрезерва в декабре и налоговую реформу в США, положения которой были обнародованы в среду, передает Интерфакс.

Евро к утру 29 сентября стоил $1,1775 по сравнению с $1,1786 перед закрытием предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской национальной валюте вырос к этому времени на 0,3% - до 112,65 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,2% - до 132,66 иены.

С прошлой пятницы доллар поднялся на 1,5% к евро и на 0,6% к иене.

Иена дешевеет на данных об усилении роста потребительских цен в Японии. Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны, - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в августе 2017 года составил 0,7% в годовом выражении и был максимальным с марта 2015 года.

Новозеландский доллар подешевел на 0,3% к доллару США из-за продолжающихся переговоров о создании коалиции партий в стране, которая позволит сформировать правительство.

3685 просмотров


Старости
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
30 Сен 20° / 14°
1 Окт 19° / 12°
2 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Мигрант устроил резню в России: четверо убитых
В Москве подожгли здание редакции Lenta.ru
Центробанк объявил субботу рабочим днем для банков Неожиданное письмо
Год Нисанов: «Межбанк Азербайджана приостановил со мной переговоры»
В Москве задержали Навального видео
Гексель Гюльбей: «Посетивших Карабах турецких граждан надо наказать»
Дуров готов закрыть Telegram в России
Руководство европейского Олимпийского комитета на приеме у Ильхама Алиева фото
Илон Маск представил проект новой ракеты
Попытка военного переворота в Турции: арестовано 117 офицеров
На швейцарском аукционе выставили похищенную картину Айвазовского
Доллар дорожает во всем мире
Иностранцы спешно покидают Курдистан
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Туркменбаши написал новую книгу
Евро снова подорожал
Нефть дорожает
Тело Лютфи Заде доставлено в Баку Фото
Трамп: «Афганистан - это школа бизнеса для террористов»
Тереза Мэй: Терроризм и Россия - основные угрозы для Европы
Азербайджанец выяснил отношения с футболистом «Ромы», назвавшим его «уродом» Фото; Видео
Посол Украины в Венгрии вызван в Киев
США обвинили Мьянму в этнических чистках
Генерал Меликов во главе Дагестана. Что придумал Путин? российские источники
В России и Азербайджане экономических свобод больше, чем в Украине не наш рейтинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться