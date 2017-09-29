Попытка военного переворота в Турции: арестовано 117 офицеров

Турецкие силы безопасности проводят в 45 провинциях страны операцию по задержанию 117 офицеров ВС Турции, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает сегодня телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии прокуратуры Измира, которая выдала ордеры на арест, офицеры проводили тайные переговоры с высокопоставленными членами FETO, используя защищенные каналы связи.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Противостояние в основном развернулось в Анкаре и Стамбуле. При подавлении мятежа погибли более 240 турецких граждан и более 2 тысяч человек получили ранения. В Турции после этого были арестованы более 50 тысяч человек и уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

В причастности к попытке госпереворота власти Турции обвинили FETO.