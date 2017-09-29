Илон Маск представил проект новой ракеты

Основатель компании SpaceX Илон Маск на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой возможно будет доставлять людей на Марс для его колонизации. На сайте компании SpaceX прошла прямая трансляция этого выступления.

На презентации Маск представил проект новой ракеты, пока носящей кодовое название "BFR". Длина ее составит 109 м, и на ней будет установлен 31 двигатель. Предполагаемая полезная нагрузка - более 4400 тонн.

Длиной в 48 метров, космический корабль будет вмещать до 120 человек — по трое в каждой из 40 кабин.

По словам Маска, новая ракета будет стоить гораздо дешевле, чем современные ракеты-носители. Кроме того, ее можно будет использовать многократно.

«Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их», - указал он.