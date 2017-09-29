Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию в составе руководителей Европейского Олимпийского комитета, международных спортивных организаций и зарубежных национальных олимпийских комитетов, сообщает официальный сайт главы государства.
Делегация прибыла в Баку для участия в юбилейном мероприятии, посвященном 25-летию Национального Олимпийского комитета Азербайджана, а также в заседании Исполкома Европейских олимпийских комитетов и региональном форуме национальных олимпийских комитетов СНГ, прибалтийских стран и Грузии.