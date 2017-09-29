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Дуров готов закрыть Telegram в России

 

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не исключил, что его компания может в одностороннем порядке остановить работу Telegram в России и Иране. Сделано это будет, как уточнил разработчик, из-за оказываемого давления на его компанию со стороны российских и иранских властей.

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Как сообщал "Лайф", создатель мессенджера Павел Дуров ранее написал, что на Telegram составлен протокол о нарушении "закона Яровой" в связи с отказом предоставить спецслужбам ключи шифрования. 

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