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Гексель Гюльбей: «Посетивших Карабах турецких граждан надо наказать»

 

Граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, посетившие оккупированный Нагорный Карабах, должны быть привлечены к уголовной ответственности и выданы Азербайджану, сказал сегодня глава Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей. передает Trend.

По его словам, ASİMDER осуждает визит граждан Турции на оккупированные азербайджанские территории.

Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу уже долгие годы действуют в Турции при поддержке армянского лобби, издавая книги с целью признания так называемого «геноцида армян», сказал Гюльбей.

«При поддержке армянского лобби в Турции они издают книги против страны, обвиняя свой народ в вымышленном «геноциде армян», - сказал Гюльбей.

По его мнению, после попытки военного переворота в Турции и незаконного референдума на севере Ирака террористические ПКК и движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) прилагают усилия для того, чтобы испортить отношения Турции с соседними странами.

«Визит этих лиц в Нагорный Карабах именно в преддверии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс не является случайностью и был организован намеренно, зная чувствительное отношение Азербайджана к этому вопросу», - сказал Гюльбей.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, войдя в предварительный сговор с лицами в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты Карабаха.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР. Всем четверым инкриминируются обвинения по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

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