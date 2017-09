Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде.

