Общественного активиста Алексея Навального задержали в подъезде его дома. Об этом он сообщил в инстаграме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила данный факт. В беседе с "Дождем" она сказала, что полиция пока не сообщила о причинах задержания.

Как сообщается на странице команды Навального «ВКонтакте», «полиция украла сцену и оборудование, которое установили для сегодняшнего митинга-встречи» в Нижнем Новгороде.

Митинг на площади Маркина в Нижнем Новгороде, согласованный с местными властями, был запланирован на 18:00 29 сентября с.г.