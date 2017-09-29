Год Нисанов: «Межбанк Азербайджана приостановил со мной переговоры»

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Год Нисанов планирует приобрести участок земли в центре Москвы (район Арбата. - Ред.), который принадлежит Международному Банку Азербайджана. Об этом бизнесмен заявил в своем обширном интервью журналу Forbes.

“Мы хотели войти в этот проект - это проект Международного банка Азербайджана, - но пока никаких перспектив для нас не вижу. Они еще не определились как продавать этот участок. Сначала они вышли на переговоры, но затем приостановили их. Уверенности в том, что они хотят продать этот объект, нет. Поэтому на сегодняшний день этот проект в планах у нас не стоит», - сказал он,

Год Нисанов также рассказал о том, что, несмотря на общий экономический кризис, дела у его группы, владеющей ТЦ «Европейский», идут неплохо.

«Да, в 2003 году мы приобрели площадку рядом с Киевским вокзалом и в 2006-м открыли торговый центр. И уже очень скоро «Европейский» стал центром притяжения и для этого района, и для всей Москвы. Но не только. В год через торговый комплекс в среднем проходит больше 60 млн человек из самых разных городов России и стран мира.

Несмотря на то, что в целом покупательная способность населения упала на четверть, проходимость у нас не уменьшилась. За последнее время мы очень много подтянули в «Европейский» всемирных брендов, которых нигде больше в России нет. Поэтому люди туда охотно приезжают — каждый раз что-то новое. Кроме того, мы много денег тратим на украшение комплекса, создание праздничной обстановки, это тоже привлекает людей», - сказал бизнесмен.