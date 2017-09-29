Мигрант устроил резню в России: четверо убитых

Вооруженный ножом мужчина вышел на улицу и стал нападать на прохожих в селе Шамары Шалинского района Свердловской области. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Ura.ru.

В результате погибли четыре человека и один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. К настоящему времени нападавший обезврежен. По информации портала, он - мигрант, ранее судимый. Известно, что фамилия его Наймушин.

Информацию о погибших и раненом ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах. Однако официальных комментариев от стражей порядка по данному факту пока не поступало.