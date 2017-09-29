Официальный представитель Госдепа в Баку

Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепартамента США по Европе и Азии Алисиа Эллисон находится с визитом в Азербайджане, сообщили сегодня журналистам в посольстве США.

Согласно информации, визит начался вчера. А. Эллисон была назначена на эту должность недавно. Визит носит ознакомительный характер.

Отметим, что до этого Алисиа Эллиосн занимала пост директора политических тренингов в Институте внешней службы Госдепартамента.

Также она занимала должности главы отделения внешней политики в Отделе политики посольства США в Москве, главы политического отдела в посольстве в Никосии, сотрудника Исполнительного секретариата Госдепартамента в Вашингтоне.

Также А. Эллисон работала в Мехико и Стамбуле.