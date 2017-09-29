На церемонии прощания с выдающимся ученым Лютфи Заде приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, члены правительства Азербайджана, депутаты, иностранные дипломаты и общественные деятели.
Президент Азербайджана выразил соболезнования близкой родственнице покойного ученого, народной артистке Джаннат Салимовой.
После завершения церемонии прощания всемирно известный азербайджанский ученый был похоронен на I Аллее почетного захоронения.
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В здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит церемония прощания со всемирно известным азербайджанским ученым Лютфи Заде.
В церемонии прощания принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.