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Азербайджан поддержал единый Ирак

Автор: Отдел информации  

Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ирака, сказал сегодня haqqin.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос с референдумом в курдской автономии Ирака.

"Азербайджан - приверженец решения вопроса между центральным правительством Ирака и курдской автономией мирным путем в условиях взаимопонимания и диалога и в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака", - сказал Х.Гаджиев.

Напомним, что 25 сентября этого года курдская автономия Ирака провела референдум, который не был признан международным сообществом.

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