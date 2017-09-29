Азербайджан поддержал единый Ирак

Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ирака, сказал сегодня haqqin.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос с референдумом в курдской автономии Ирака.

"Азербайджан - приверженец решения вопроса между центральным правительством Ирака и курдской автономией мирным путем в условиях взаимопонимания и диалога и в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака", - сказал Х.Гаджиев.

Напомним, что 25 сентября этого года курдская автономия Ирака провела референдум, который не был признан международным сообществом.