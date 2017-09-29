В России плотник отрубил руку женщине ради золотых часов

В Ивановской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой" в отношении местного жителя, отрубившего руку женщине. Сообщается, что инцидент произошёл в одном из населённых пунктов региона.

Женщина говорила по мобильному телефону, оперевшись рукой на бетонный столбик забора со стороны улицы. Шедший с работы плотник заметил, что на руке у женщины золотые кольца и часы. Убедившись, что рядом нет свидетелей, мужчина отрубил кисть женщины топором, взял её и бросился бежать.

Как сообщает портал "Провинция.ру", позднее преступник изрубил отсечённую кисть в порыве гнева, потому что ему показалось, что украденные часы и украшения не являлись золотыми, а были лишь позолоченными.

В настоящее время нападавший задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель - без психических отклонений, отец двоих детей и, по словам коллег и знакомых, примерный семьянин. Следователи устанавливают мотивы его поступка. Сама пострадавшая говорит, что отдала бы все драгоценности при одной лишь устной угрозе со стороны преступника. Женщина находится в больнице. Восстановить ей кисть руки медикам не удалось.