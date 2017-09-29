Подписаться на уведомления
 

Тельман Исмаилов ликвидировал главарей «Люберецкой» группировки

Автор: Отдел информации 

В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось число предполагаемых жертв. По своему масштабу оно вскоре вполне может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ, пишут российские СМИ.

Новое направление поискам оперативников придало начало сотрудничества со следствием бизнесмена Сергея Гаврюшина. Он являлся гендиректором ООО «Меркурий-Р» (единственный учредитель — Рафик Исмаилов), которому принадлежал вещевой рынок «Абрамцево».

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых, — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда  можно было бы переместить торговлю. В частности, им понравился гигантский рынок «Абрамцево», расположенный в Балашихинском районе Подмосковья. Однако он находился под контролем авторитетов «люберецкой» группировки и связанных с ней бизнесменов. Одновременно с этим начался отстрел лидеров «люберецкой» ОПГ, многие из которых уже успели легализоваться и стали бизнесменами или даже депутатами. У сыщиков, в том числе благодаря показаниям свидетелей, есть все основания подозревать, что за этими нападениями стояли именно Исмаиловы.

«В реальности число убийств, на причастность к которым проверяются Исмаиловы, перевалило за десяток», —отмечает источник в правоохранительных органах. В частности, это - отстрел лидеров «коптевской» ОПГ, с которыми у Исмаиловых был конфликт из-за ряда рынков. Среди прочего в деле фигурирует поджог Лианозовского рынка, совершенный в 2005 году.

Рафик Исмаилов находится под стражей. Его брат - Вагиф, бывший высокопоставленный сотрудник МВД, объявлен в розыск. Ранее были проведены обыски в коттеджах и квартирах Т.Исмаилова. 

Наряду с тем агентство «Росбалт» отмечает, что в уголовном деле фигурирует не только Тельман Исмаилов, но и его дети. Все идет к тому, что Т.Исмаилова в ближайшее время объявят в розыск.

5408 просмотров


Старости
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле
Мафиозные разборки азербайджанцев в Стамбуле фото
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
30 Сен 20° / 15°
1 Окт 20° / 13°
2 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Массовая драка студентов в Ереване
Министр Рамин Гулузаде обещает бесплатный Wi-Fi
ДТП в Сумгаите: погиб пешеход
В Украине разбился военный самолет
Дутерте решил дружить
Путин созвал Совбез
Теракт в кабульской мечети
Путин летит к Туркменбаши
Алиевы на мероприятии по случаю 25-летия Олимпийского комитета
Россия получила от Турции аванс за ЗРК С-400
Студенты прошли практику в AzerGold фото
Тельман Исмаилов ликвидировал главарей «Люберецкой» группировки
В России плотник отрубил руку женщине ради золотых часов
Азербайджан поддержал единый Ирак
Ильхам Алиев и Рамиз Мехтиев прощаются c Лютфи Заде фото
Официальный представитель Госдепа в Баку
Дело блогера Мехмана Гусейнова отправили на пересмотр
Мигрант устроил резню в России: четверо убитых
В Москве подожгли здание редакции Lenta.ru
Центробанк объявил субботу рабочим днем для банков Неожиданное письмо
Год Нисанов: «Межбанк Азербайджана приостановил со мной переговоры»
В Москве задержали Навального видео
Гексель Гюльбей: «Посетивших Карабах турецких граждан надо наказать»
Дуров готов закрыть Telegram в России
Руководство европейского Олимпийского комитета на приеме у Ильхама Алиева фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться