Тельман Исмаилов ликвидировал главарей «Люберецкой» группировки

В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось число предполагаемых жертв. По своему масштабу оно вскоре вполне может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ, пишут российские СМИ.

Новое направление поискам оперативников придало начало сотрудничества со следствием бизнесмена Сергея Гаврюшина. Он являлся гендиректором ООО «Меркурий-Р» (единственный учредитель — Рафик Исмаилов), которому принадлежал вещевой рынок «Абрамцево».

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых, — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда можно было бы переместить торговлю. В частности, им понравился гигантский рынок «Абрамцево», расположенный в Балашихинском районе Подмосковья. Однако он находился под контролем авторитетов «люберецкой» группировки и связанных с ней бизнесменов. Одновременно с этим начался отстрел лидеров «люберецкой» ОПГ, многие из которых уже успели легализоваться и стали бизнесменами или даже депутатами. У сыщиков, в том числе благодаря показаниям свидетелей, есть все основания подозревать, что за этими нападениями стояли именно Исмаиловы.

«В реальности число убийств, на причастность к которым проверяются Исмаиловы, перевалило за десяток», —отмечает источник в правоохранительных органах. В частности, это - отстрел лидеров «коптевской» ОПГ, с которыми у Исмаиловых был конфликт из-за ряда рынков. Среди прочего в деле фигурирует поджог Лианозовского рынка, совершенный в 2005 году.

Рафик Исмаилов находится под стражей. Его брат - Вагиф, бывший высокопоставленный сотрудник МВД, объявлен в розыск. Ранее были проведены обыски в коттеджах и квартирах Т.Исмаилова.

Наряду с тем агентство «Росбалт» отмечает, что в уголовном деле фигурирует не только Тельман Исмаилов, но и его дети. Все идет к тому, что Т.Исмаилова в ближайшее время объявят в розыск.