ЗАО AzerGold выдало сертификаты студентам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, которые успешно прошли производственную практику на золотоносном месторождении Човдар, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.

Вручение сертификатов студентам, которые приобрели практические знания и опыт на месторождении в Дашкесане, состоялось в главном офисе компании в Баку.

Сертификаты студентам вручил начальник отдела геологической разведки ЗАО AzerGold, доктор философии по геологии и минералогии Шабеддин Мусаев. Он высоко оценил результаты программы по стажировке студентов и отметил, что после окончания обучения в университете студенты, проявившие интерес к этой сфере и отличившиеся на стажировке, могут быть приглашены на работу в компанию.