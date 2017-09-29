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Студенты прошли практику в AzerGold фото

Автор: Отдел информации 

ЗАО AzerGold выдало сертификаты студентам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, которые успешно прошли производственную практику на золотоносном месторождении Човдар, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.

Вручение сертификатов студентам, которые приобрели практические знания и опыт на месторождении в Дашкесане, состоялось в главном офисе компании в Баку.

Сертификаты студентам вручил начальник отдела геологической разведки ЗАО AzerGold, доктор философии по геологии и минералогии Шабеддин Мусаев. Он высоко оценил результаты программы по стажировке студентов и отметил, что после окончания обучения в университете студенты, проявившие интерес к этой сфере и отличившиеся на стажировке, могут быть приглашены на работу в компанию. 

 

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