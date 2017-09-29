Путин летит к Туркменбаши

2 октября, по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президент РФ Владимир Путин посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщается на сайте туркменского правительства.
Туркменистан и Россия имеют близкие позиции по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика, а также урегулирование ситуации в Афганистане.
Обе страны эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, а также в вопросах агропромышленного комплекса.