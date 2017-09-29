Путин созвал Совбез

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, передает Лайф сообщение, сделанное пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием. Кроме того, поднималась тема Сирии, особенно положение вокруг Дейр-эз-Зора, с учетом переговоров в Анкаре.

"В ходе совещания затрагивалась тема давления на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий", — указал представитель Кремля.

Отметим, что совещание состоялось после возвращения российского лидера из Анкары, где у него прошли переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.