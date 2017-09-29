Кратковременный сбой, связанный с доступом к сети интернет, был связан с загрузкой сетей ряда транзитных операторов Европы, сказали Trend в компании Delta Telecom (магистральный оператор связи Азербайджана).

В компании отметили, что при загруженности или сбое система автоматически задействует резервную линию, что обеспечивает устойчивый доступ пользователей к сети интернет.

"Мы имеем не одно подключение к европейским точкам доступа, и в случае возникновения непредвиденных ситуаций на одной линии система автоматически перенаправляет трафик в другую. Проблема с доступом к сети интернет наблюдалась не у всех пользователей, и мы сейчас выясняем причину этого. В настоящее время транспортировка трафика осуществляется в штатном режиме", - сказали в компании.

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На территории Азербайджана вновь произошли перебои с интернетом. Проблемы с доступом во всемирную сеть начали наблюдаться в районе 14:45.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, проблемы с интернетом связаны с действиями основного провайдера Delta Telekom.

Предполагаемый срок устранения неполадок пока не сообщается.