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Армяне провели учения в Карабахе

 

С 25 по 29 сентября в оккупированном Карабахе прошли учения воинских частей и подразделений ВС Армении с боевой стрельбой на тему «Ведение противовоздушной обороны при оборонительной операции в условиях радиоэлектронной борьбы и воздействия огневых средств противника», сообщает Новости Армении.

Согласно информации, учения были предприняты в целях «усовершенствования профессиональных знаний и командных навыков, повышения эффективности подготовки и ведения боевых действий военнослужащих».

Кроме того, в ходе учений предполагалось произвести проверку уровня боеспособности сил и средств ПВО и навыков подразделений по части выполнения боевых задач, а также оценку реальных возможностей вооружения и военной техники данного рода войск.

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