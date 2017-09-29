Курды отказались передавать Багдаду контроль над границей

Правительство Иракского Курдистана не передаст под контроль федерального правительства пограничные пункты, расположенные на территории курдской автономии, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на источник в Эрбиле.

Согласно информации, власти курдского региона Ирака "не передадут под контроль иракских правительственных служб" ни один КПП на границе с сопредельными государствами.

Ранее телеканал Al Sumaria, ссылаясь на источники в силовых структурах Ирака, сообщил о планах Багдада уже в субботу утром направить военные конвои для установления контроля федерального правительства над погрантерминалами в Иракском Курдистане.