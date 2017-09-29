Организация освобождения Карабаха (ООК) провела акцию протеста у Бакинского офиса ООН, сообщает АПА.

Цель мероприятия - выражение протеста против проведенного в Иракском Курдистане «референдума о независимости», а также поддержка территориальной целостности и суверенитета Ирака.

Активисты ООК осудили организованный в Курдской автономии на севере Ирака плебисцит, назвав его "покушением на территориальную целостность и суверенитет Иракской Республики".

Протестующие скандировали лозунги: «Ирак един и неделим!», «Мы отвергаем фальсифицированный референдум!» и др.