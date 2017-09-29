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Азербайджанский ребенок на улицах Ирака: "Моя мама сгорела" видео

 

В интернете появилось видео, на котором запечатлен азербайджанский ребенок, ныне находящийся в одном из багдадских приютов. Как сообщает Sputnik Азербайджан, военные Ирака засняли место взрыва, в результате которого погибла мать ребенка.

На вопрос солдат о том, откуда взялась бомба, ребенок ответил, что она была у его матери.

"Мама выдернула чеку и положила гранату на пол, а они (показывает рукой на военного) взорвали. Мама была в крови. Кафиры взорвали. Упал, вышел, сгорел, и рука моя поранилась. Мама умерла. Сгорела мама", — лопочет мальчик.

Также на видео четко звучит речь еще одного, раненного в ногу, азербайджанского ребенка, который стонет от боли. Человек в военной форме обращается к нему на турецком языке: "Пей чай". На видео видно, как изможденные дети жадно хватают все, что им дают военные.

Напомним, что в багдадском приюте содержатся брат и сестра: трехлетний Абдулла и двухлетняя Хадиджа. Родители этих детей погибли во время боевых действий. Сотрудники телеканала RT нашли и сняли на видео Хадиджу и Абдуллу в приюте. Дети ничего о себе не знают. Их привезли в приют 12 сентября из Тель-Афара. В настоящее время дипломаты ведут переговоры об условиях возвращения детей на родину.

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