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Грузия выразила протест Украине

 

Грузия направила МИД Украины ноту протеста в связи с выставлением очертаний Грузии в отсутствии территорий Абхазии и Цхинвальского региона, имевшем место во время выступления главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Изначально провокационный "недосмотр" был замечен в эфире телеканала NewsOne, который транслировал брифинг военного прокурора в прямом эфире. За спиной у Матиоса находилась карта стран Черноморского региона с "урезанной" Грузией.

"Я хочу знать, кто делал этот задник и кто тут, в Украине, после всего того, что происходит с нами в Крыму и Донбассе, сделал такую "интересную" карту Грузии, "подарив" грузинские территории непонятно кому. Я, честно, не думал, что в Украине может такое произойти. И запомните все, кто рисует такие карты: территории Абхазии и т.н. Южной Осетии - исконно грузинские земли и на данный момент являются временно оккупированными. И Грузия обязательно вернет себе контроль над ними", - отметил Корчилава.

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