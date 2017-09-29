Попытка самосожжения в центре Еревана

На главной площади Еревана - площади Республики 27 сентября в 13:00 75-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения, сообщает издание info24.am.

Местным сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию, после чего мужчину доставили в отделение полиции.

Там он разъяснил причины, толкнувшие его на такой шаг, - социальные условия в стране, не оставляющие иного выбора для человека, в особенности пожилого, вынужденного в одиночку содержать семью.

Гражданин сообщил, что на его иждивении находятся 24 человека, которых он просто не в состоянии обеспечить, и что своим поступком он намерен был выразить свой протест государству, которое "ни в чем и никак не помогает своим гражданам".