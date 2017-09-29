Центробанк о слухах про новую девальвацию маната

Центробанк Азербайджана опровергает слухи о новой девальвации маната. В беседе с корреспондентом haqqin.az глава пресс-службы ЦБА Намик Алиев заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Отметим, что слухи о новой девальвации маната стали активно распространяться в соцсетях после появления информации о том, что Центробанк предписал банковским служащим выйти на работу в эту субботу.

«В этой информации указывалось, что 30 сентября было объявлено рабочим днем вследствие необходимости завершения расчетов и проведения расчетно-кассовых операций. Кроме того, Центробанк уже установил курс маната на 1 октября», - сказал он.

Намик Алиев добавил, что глава ЦБА Эльман Рустамов в своем интервью haqqin.az уже говорил об ожиданиях касательно курса маната.

«Еще в августе в интервью haqqin.az Эльман Рустамов говорил о том, что как минимум до конца года курс маната останется стабильным по отношению к другим валютам», - сказал он.