Иран запретил транспортировку нефти курдам

Тегеран временно запретил иранским компаниям транспортировку нефтепродуктов в Иракский Курдистан и из него, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Организация управления транспортом и дорожным движением временно запретила погрузку и транспортировку топлива из Ирана в Иракский Курдистан и из него в связи с последними событиями в этом регионе", — говорится в сообщении.

Ранее Иран, как и другие соседи Иракского Курдистана, выступил против проведения референдума о независимости. По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, это была "серьезная стратегическая ошибка".